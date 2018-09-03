SOCAR в январе-августе экспортировала по Баку–Новороссийск около 800 тыс. тонн нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2018 года экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 798,5 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-августе 2018 года составил 798,5 тыс. тонн, в том числе в августе – 80 тыс. тонн", - отмечается в данных.

По информации "ЦДУ ТЭК", в январе-августе 2017 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 988 тыс. тонн. Таким образом, в январе-августе 2018 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 19,2%.

Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.

В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова