SOCAR в январе-августе экспортировала по Баку–Новороссийск около 800 тыс. тонн нефти

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-августе 2018 года экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 798,5 тыс. тонн нефти.
Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").
"По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-августе 2018 года составил 798,5 тыс. тонн, в том числе в августе – 80 тыс. тонн", - отмечается в данных.
По информации "ЦДУ ТЭК", в январе-августе 2017 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 988 тыс. тонн. Таким образом, в январе-августе 2018 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 19,2%.
Ранее со ссылкой на главу Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднана Ахмедзаде сообщалось, что SOCAR и "Транснефть" заключили договор по экспорту в 2018 году азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск. Объемы поставок нефти по этому маршруту на 2018 год заявлены на уровне 1,3-1,5 млн тонн.
В 2017 году SOCAR транспортировала в 2017 году по нефтепроводу Баку-Новороссийск 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300
Следующий саммит ССТГ пройдет в Азербайджане – генсек организации
Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Аргентина введет налог для экспортеров, намерена добиться бездефицитного бюджета в 2019г
Мосгорсуд признал законным продление ареста братьям Магомедовым до ноября
Американский посол открыла на Украине многонациональные учения Rapid Trident
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»