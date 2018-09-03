Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 746,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 23,8%.
В июле текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 126,3 млн манатов, что на 31,9% больше показателя июля 2017 года.
Как сообщалось, Азербайджан в январе-июле 2018 года посетили 1 млн 655 тыс. иностранных граждан из 191 страны.
Удельный вес туристов из РФ составил 31,5%, Грузии – 19,8%, Турции – 10,3%, Ирана – 10%, ОАЭ – 2,4%
Турпоток в Азербайджан из стран СНГ составил 614,2 тыс. человек.
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