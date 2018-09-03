Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

Туризм 03.09.2018 17:01

Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июле 2018 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 746,7 млн манатов, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем проведенных операций увеличился на 23,8%.

В июле текущего года объем операций посредством банковских карт иностранными гражданами составил 126,3 млн манатов, что на 31,9% больше показателя июля 2017 года.

Как сообщалось, Азербайджан в январе-июле 2018 года посетили 1 млн 655 тыс. иностранных граждан из 191 страны.

Удельный вес туристов из РФ составил 31,5%, Грузии – 19,8%, Турции – 10,3%, Ирана – 10%, ОАЭ – 2,4%

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ составил 614,2 тыс. человек.

Официальный курс на 3 сентября 1,7 манат/$1

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРИСТЫ, БАНКИ, ОПЕРАЦИИ


Похожие новости


Иностранные туристы в I полугодии совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,6 млрд манатов Иностранные туристы в январе-мае совершили в Азербайджане операций посредством банковских карт на 0,5 млрд манатов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]