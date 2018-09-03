SOCAR инвестировала в создание АЗС в Румынии около $78 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2011-2017гг инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии, отмечается в годовом отчете компании за 2017 год.
"С 2011 года и до сих пор инвестиции SOCAR в экономику Румынии составили $77,7 млн. За счет этих средств компания открыла сеть из 39 АЗС под брендом «SOCAR»", - говорится в документе.
По данным компании, в 2011-2017гг SOCAR выплатила налогов в бюджет Румынии на сумму $86,4 млн
Как сообщалось, SOCAR начала деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года.
В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах страны.
Н.Аббасова
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