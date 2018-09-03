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ТЭК 03.09.2018 17:18

SOCAR инвестировала в создание АЗС в Румынии около $78 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2011-2017гг инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии, отмечается в годовом отчете компании за 2017 год.

"С 2011 года и до сих пор инвестиции SOCAR в экономику Румынии составили $77,7 млн. За счет этих средств компания открыла сеть из 39 АЗС под брендом «SOCAR»", - говорится в документе.

По данным компании, в 2011-2017гг SOCAR выплатила налогов в бюджет Румынии на сумму $86,4 млн

Как сообщалось, SOCAR начала деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах страны.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, РУМЫНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]