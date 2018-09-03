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СНГ 03.09.2018 18:35

Финансирование террористов в Сирии сократилось почти на 90% за последние четыре года - ФСБ РФ

Финансовые потоки для поддержки террористов в Сирии сократились почти на 90% с 2014 года, заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

"В 2014 году террористы ИГИЛ получали порядка $3 млрд. К настоящему времени боевикам удается получать $200-300 млн в год", - сказал он, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

С.Беседа отметил, что сокращение финансирования террористов почти на 90% обусловлено потерей облагаемых налогом территорий и прибыли с продажи нефтепродуктов.

По его словам, в контексте перемещения части террористов в Афганистан ФСБ прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты ими под контроль, что позволит боевикам получать с этого выручку.

Кроме того, добавил С.Беседа, экстремисты активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]