Финансирование террористов в Сирии сократилось почти на 90% за последние четыре года - ФСБ РФ

Финансовые потоки для поддержки террористов в Сирии сократились почти на 90% с 2014 года, заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.
"В 2014 году террористы ИГИЛ получали порядка $3 млрд. К настоящему времени боевикам удается получать $200-300 млн в год", - сказал он, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".
С.Беседа отметил, что сокращение финансирования террористов почти на 90% обусловлено потерей облагаемых налогом территорий и прибыли с продажи нефтепродуктов.
По его словам, в контексте перемещения части террористов в Афганистан ФСБ прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты ими под контроль, что позволит боевикам получать с этого выручку.
Кроме того, добавил С.Беседа, экстремисты активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети.
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