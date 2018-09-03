Группа ГАЗ совместно с Азермаш в конце 2019г начнет сборку легких автомобилей и автобусов в Азербайджане

"Группа ГАЗ" запустит сборку легких коммерческих автомобилей и автобусов совместно с "Азермаш" в Азербайджане в конце 2019 года, говорится в сообщении группы.

"Группа ГАЗ" и "Азермаш" подписали соглашение о сотрудничестве в организации сборочного производства автомобилей и автобусов в Азербайджане. В соответствии с соглашением, "Азермаш" построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов", - отмечается в сообщении.

Старт производства техники запланирован на конец 2019 года.

На первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин "Газель Next", "Газон Next", а также "Газель Бизнес" и "Соболь Бизнес" и их полноприводные версии.

В рамках совместного проекта "Группа ГАЗ" планирует организовать поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии, в ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

В сообщении отмечается, что соглашение стало результатом совместной работы, которая началась в апреле 2018 года, когда был подписан меморандум между "Азермашем" и ГАЗом. Тогда стороны договорились о сотрудничестве в производстве коммерческой техники марки ГАЗ для жилищно-коммунального хозяйства, торговли, строительства, сельского хозяйства, различных видов бизнеса, теперь сотрудничество российской и азербайджанской компаний будет вестись и в сфере городского пассажирского транспорта.

"Совместный проект с "Группой ГАЗ" позволит организовать в Азербайджане производство и поставки широкого ряда автомобилей и автобусов локальной сборки, обеспечит создание новых рабочих мест, обучение производственного персонала и будет способствовать развитию отрасли по созданию автомобильной спецтехники для различных видов бизнеса. Параллельно со строительством производства мы планируем вести организацию системы дистрибуции, чтобы предоставить нашим клиентам в Азербайджане выгодные условия покупки и удобное сервисное обслуживание", — отметил председатель правления "Азермаша" Эмин Ахундов, слова которого приводятся в сообщении.

ОАО "Азермаш" создано в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В качестве стратегических партнеров компании выбраны бренды Ravon, Iran Khodro и "ГАЗ".

"Горьковский автозавод" выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом. "ГАЗ" обладает широкой дилерской сетью: более 220 центров продаж и 1,65 тыс. фирменных магазинов запчастей.

Группа "ГАЗ" входит в диверсифицированную промышленную группу "Базовый элемент" и является одним из крупнейших производителей коммерческих автомобилей в России.

А.Азизов