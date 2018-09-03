Азербайджан вернул в Иран около 25 тонн зараженного картофеля

Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана запретило ввоз в страну из Ирана 24,7 тонн зараженного картофеля, сообщает пресс-служба ведомства.
«Выявленный в экспортируемом из Ирана картофеле вредный организм оказался колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say). Учитывая представляемую опасность выявленного вредного организма, (АПБ – ИФ) направил обращение в Государственный таможенный комитет вернуть партию в Иран», - говорится в сообщении агентства.
В сообщении отмечается, что импорт в Азербайджан 24,7 тонн картофеля осуществлялся со стороны ООО «Gullu-80» на основе фитосанитарного сертификата Ирана.
Ф.Исазаде
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