Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 5 Сен 18° 28° 6 Сен 19° 28°

АПК 03.09.2018 17:45

Азербайджан вернул в Иран около 25 тонн зараженного картофеля

Агентство по продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана запретило ввоз в страну из Ирана 24,7 тонн зараженного картофеля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Выявленный в экспортируемом из Ирана картофеле вредный организм оказался колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say). Учитывая представляемую опасность выявленного вредного организма, (АПБ – ИФ) направил обращение в Государственный таможенный комитет вернуть партию в Иран», - говорится в сообщении агентства.

В сообщении отмечается, что импорт в Азербайджан 24,7 тонн картофеля осуществлялся со стороны ООО «Gullu-80» на основе фитосанитарного сертификата Ирана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КАРТОФЕЛЬ, ВОЗВРАТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]