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СНГ 03.09.2018 19:31

Американский посол открыла на Украине многонациональные учения Rapid Trident

Полтора десятка стран мира демонстрируют солидарность с Украиной своим участием во многонациональных учениях Rapid Trident-2018, заявила посол США в Киеве Мари Йованович.

"Сегодня 2,2 тыс. участников из 14 стран, разных континентов и океанов, солидаризируются с Украиной ради ее безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказала М.Йованович в ходе церемонии открытия учений Rapid Trident-2018 во Львовской области, сообщает американское посольство в микроблоге Твиттер в понедельник.

Украинские военные уточнили позже, что в этом году в учениях Rapid Trident принимают участие военные подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров альянса.

К мероприятию привлечены 350 единиц техники и 2,2 тыс. военнослужащих. Большинство участников с украинской стороны имеют опыт участия в боевых действиях в Донбассе.

Учения будут состоять из двух фаз: командно-штабной и полевой и продлятся до 15 сентября.

Крупнейшие на Украине совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств проходят ежегодно на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старичи, Яворовский район, Львовская область).

В советские времена там располагался учебный полигон Львовского высшего военно-политического училища.

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Тэги: УКРАИНА, США, УЧЕНИЯ-2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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