Американский посол открыла на Украине многонациональные учения Rapid Trident

Полтора десятка стран мира демонстрируют солидарность с Украиной своим участием во многонациональных учениях Rapid Trident-2018, заявила посол США в Киеве Мари Йованович.
"Сегодня 2,2 тыс. участников из 14 стран, разных континентов и океанов, солидаризируются с Украиной ради ее безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказала М.Йованович в ходе церемонии открытия учений Rapid Trident-2018 во Львовской области, сообщает американское посольство в микроблоге Твиттер в понедельник.
Украинские военные уточнили позже, что в этом году в учениях Rapid Trident принимают участие военные подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран-партнеров альянса.
К мероприятию привлечены 350 единиц техники и 2,2 тыс. военнослужащих. Большинство участников с украинской стороны имеют опыт участия в боевых действиях в Донбассе.
Учения будут состоять из двух фаз: командно-штабной и полевой и продлятся до 15 сентября.
Крупнейшие на Украине совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств проходят ежегодно на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старичи, Яворовский район, Львовская область).
В советские времена там располагался учебный полигон Львовского высшего военно-политического училища.
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300
Азербайджан уже вложил в экономику Турции $14 млрд, продолжит инвестиции в турецкую экономику – президент Алиев
КТК за восемь месяцев увеличил прокачку нефти на 11,5%, до 40,32 млн т
Украина в январе-августе сократила транзит газа на 6%, импорт - на 26,7%
Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»