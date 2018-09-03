Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья (Турция) начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между вооруженными силами Азербайджана и Турции.
На авиабазе в городе Конья состоялась торжественная встреча участвующих в учениях двух истребителей МиГ-29, трех штурмовиков Су-25 и личного состава военно-воздушных сил Азербайджана.
Учения продлятся до 14 сентября.
Б.Рустамбеков
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