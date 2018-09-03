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Оборона 03.09.2018 18:19

Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»

Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья (Турция) начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

Основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между вооруженными силами Азербайджана и Турции.

На авиабазе в городе Конья состоялась торжественная встреча участвующих в учениях двух истребителей МиГ-29, трех штурмовиков Су-25 и личного состава военно-воздушных сил Азербайджана.

Учения продлятся до 14 сентября.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]