Цены на нефть растут на новостях из Ирана, Brent подорожала до $78,3 за баррель

Нефть эталонных марок растет в цене в ходе торгов в понедельник на сигналах о снижении экспорта нефти и нефтяного конденсата из Ирана до минимума более чем за два года.
Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:06 мск 3 сентября увеличилась на $0,64 (0,82%) - до $78,28 за баррель.
Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся к указанному времени на 24 цента (0,34%) - до $70,04 за баррель.
Основных торгов на NYMEX в понедельник проводиться не будет, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня труда.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои данные, Иран в августе отгружал на экспорт чуть меньше 2,1 млн баррелей в сутки (б/с), что является самым низким показателем с марта 2016 года.
Саудовская Аравия, тем временем, увеличила добычу нефти в прошлом месяце до 10,424 млн баррелей в сутки с 10,288 млн б/с месяцем ранее, сообщили агентству Bloomberg два источника в ОПЕК.
Добыча в Ливии предположительно выросла на 310 тыс. б/с, до 970 тыс. б/с. Иран и ОАЭ увеличили добычу на 80 тыс. б/с.
Всего страны ОПЕК повысили свою нефтедобычу в августе на 420 тыс. б/с, до максимальных с начала года 32,74 млн б/с.
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