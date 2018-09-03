Аргентина введет налог для экспортеров, намерена добиться бездефицитного бюджета в 2019г

Аргентина введет дополнительный налог для экспортеров, чтобы увеличить доходы бюджета и вывести его на бездефицитный уровень на год раньше, чем планировалось, - в 2019 году, заявил аргентинский президент Маурисио Макри, выступая на местном телевидении в понедельник.
В своем выступлении он отметил, что власти страны попросят экспортеров, которые выиграли от резкого ослабления аргентинского песо, увеличить вклад в бюджет страны, сообщает CNBC.
"Чтобы покрыть дефицит в течение этого переходного периода, мы обратимся к тем, кто имеет наибольшую возможность внести свой вклад", - заявил М.Макри.
Он подчеркнул, что налоги на экспорт являются "плохими налогами", и их введение в данный момент обусловлено "крайней необходимостью".
Президент Аргентины также заявил о намерении сократить кабинет министров примерно наполовину, чтобы урезать расходы бюджета.
В 2019 году власти страны намерены добиться бездефицитного бюджета, а уже в 2020 году профицита бюджета в размере 1%, заявил министр финансов Аргентины Николас Духовне в ходе пресс-конференции после выступления М.Макри.
М.Макри также пообещал предоставить дополнительную поддержку наиболее бедным гражданам страны, серьезно страдающим от высокой инфляции.
Ранее министерство сельского хозяйства Аргентины сообщило о намерении изменить налоги на экспорт зерновых, масличных культур и производимой из них продукции.
Аргентина является крупнейшим мировым экспортером соевой муки и соевого масла, а также крупным экспортером кукурузы, пшеницы и соя-бобов.
По данным агентства Bloomberg, власти могут вернуть 10%-ный налог на экспорт кукурузы и пшеницы.
Курс аргентинского песо к доллару США снизился на 1,8% в ходе торгов в понедельник - до 37,55 песо/$1 по сравнению с 36,882 песо/$1 на закрытие рынка в пятницу.
Песо подешевел на 19% с 29 августа, когда М.Макри обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой ускорить перечисление средств из открытой стране кредитной линии на $50 млрд.
В условиях ослабления песо до рекордного минимума Центробанк Аргентины был вынужден повысить ключевую процентную ставку сразу на 15 процентных пунктов - до 60% годовых с 45%.
МВФ в пятницу заявил о "полной поддержке" Аргентины. Управляющий директор МВФ Кристин Лагард во вторник проведет встречу с Н.Духовне для обсуждения сложившейся ситуации.
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