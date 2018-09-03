Украина в январе-августе сократила транзит газа на 6%, импорт - на 26,7%

Украина в январе-августе 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 58 млрд 216,5 млн кубометров, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 56 млрд 361,7 млн кубометров (-6,5%), в Молдавию - 1 млрд 854,8 млн кубометров (+12,2%).
По итогам августа 2018 года транзит газа снизился на 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, до 7 млрд 270,1 млн кубометров. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 107,8 млн кубометров (-17,4%), в Молдавию - 162,3 млн кубометров (+5%).
Импорт природного газа в январе-августе Украина уменьшила на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 6 млрд 875,4 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 4 млрд 271,6 млн куб. м газа (-40%), Венгрии - 2 млрд 84,5 млн куб. м (+41,1%), Польши - 519,2 млн куб. м (-33,6%).
В августе импорт составил 1 млрд 297,7 млн куб. м газа, что на 5,1% больше, чем в августе предыдущего года.
При этом Украина уже почти три года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит "Нафтогазу Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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