Во Франции обеспокоены возможной эскалацией ситуации в Идлибе, призывают РФ и Турцию не допустить нового витка напряженности

Париж выражает обеспокоенность возможной наступательной операцией сирийской армии в провинции Идлиб, в результате которой может возникнуть гуманитарная катастрофа, сообщили в МИД Франции.

"Франция выражает обеспокоенность в связи с возможным наступлением сирийского режима и его союзников в Идлибе. Такое наступление может привести к катастрофичным последствиям. Она может повлечь за собой крупную гуманитарную и миграционную катастрофу", - говорится в распространенном в понедельник заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, во французском МИД призвали Россию и Турцию не допустить эскалации ситуации и обеспечить защиту мирного населения.

"Франция призывает Россию и Турцию не допустить эскалации напряженности в регионе. (...) Мы продолжим тесный диалог с этими двумя странами, а также с другими сторонами сирийского кризис, чтобы добиться инклюзивного, надежного и прочного политического решения", - отмечается в заявлении.

В МИД Франции напомнили, что "нельзя исключать риск химической атаки в Идлибе со стороны сирийского режима".

"Президент Франции 27 августа, выступая перед французскими послами, напомнил, что Франция продолжит придерживаться своей "красной линии" в отношении использования химоружия и будет готова начать действовать в случае доказанного использования этого оружия", - добавили в министерстве.

В заявлении также говорится, что "Франция продолжит вести борьбу против безнаказанного использования химоружия и военных преступлений, совершенных в Сирии".

Ранее в ООН заявляли о том, что военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии. В Дамаске отмечали, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция, Россия и Иран.