Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 18° 28° 6 Сен 18° 28° 7 Сен 19° 28°

Дальнее зарубежье 03.09.2018 20:52

Во Франции обеспокоены возможной эскалацией ситуации в Идлибе, призывают РФ и Турцию не допустить нового витка напряженности

Париж выражает обеспокоенность возможной наступательной операцией сирийской армии в провинции Идлиб, в результате которой может возникнуть гуманитарная катастрофа, сообщили в МИД Франции.

"Франция выражает обеспокоенность в связи с возможным наступлением сирийского режима и его союзников в Идлибе. Такое наступление может привести к катастрофичным последствиям. Она может повлечь за собой крупную гуманитарную и миграционную катастрофу", - говорится в распространенном в понедельник заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, во французском МИД призвали Россию и Турцию не допустить эскалации ситуации и обеспечить защиту мирного населения.

"Франция призывает Россию и Турцию не допустить эскалации напряженности в регионе. (...) Мы продолжим тесный диалог с этими двумя странами, а также с другими сторонами сирийского кризис, чтобы добиться инклюзивного, надежного и прочного политического решения", - отмечается в заявлении.

В МИД Франции напомнили, что "нельзя исключать риск химической атаки в Идлибе со стороны сирийского режима".

"Президент Франции 27 августа, выступая перед французскими послами, напомнил, что Франция продолжит придерживаться своей "красной линии" в отношении использования химоружия и будет готова начать действовать в случае доказанного использования этого оружия", - добавили в министерстве.

В заявлении также говорится, что "Франция продолжит вести борьбу против безнаказанного использования химоружия и военных преступлений, совершенных в Сирии".

Ранее в ООН заявляли о том, что военная операция в сирийской провинции Идлиб может привести к самой страшной гуманитарной катастрофе за все семь лет гражданской войны в Сирии. В Дамаске отмечали, что готовят военную операцию против боевиков в Идлибе и сделают все, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.

Провинция Идлиб - последний регион в Сирии, где значительные территории контролируются террористическими группировками и вооруженной оппозицией. Там же находится одна из четырех зон деэскалации, гарантами перемирия в которой выступают Турция, Россия и Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, СИРИЯ, ИДЛИБ


Похожие новости


Глава МИД Франции считает, что Асад победил в Сирии Главы МИД Азербайджана и Франции в ходе переговоров в Баку обсудили вопросы расширения сотрудничества Президент Азербайджана провел переговоры с главой МИД Франции Глава МИД Франции посетит 27 мая Баку – МИД Азербайджана Глава МИД Франции посетит Азербайджан в конце мая Глава МИД Франции считает необходимым диалог с Россией, несмотря на разногласия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]