Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры - Рогозин

Соединенные Штаты Америки до сих пор не разработали ракетных двигателей, сопоставимых по характеристикам с российскими, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего класса США, Конгресса, альтернативы им, тем не менее, в Соединенных Штатах до сих пор не создано", - сказал Д.Рогозин.
"Мы рассчитываем, что переговоры с Соединенными Штатами будут вестись и дальше. Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что, несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. Если такое желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться дальше", - сказал глава Роскосмоса.
В настоящее время Россия продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш". При этом во ФГУП "ЦНИИМАШ" считают, что американские разработки в области двигателей для ракет-носителей уступают российским.
"РД-180 - никак они не могут от него избавиться. Ратуют за то, чтобы сделать свои двигатели, но мы хорошо знаем, какие двигатели они собираются делать взамен. Говорю как инженер: там ничего рядом не стоит, то, что они придумывают", - заявил заместитель генерального директора ФГУП "ЦНИИМАШ" Александр Медведев в понедельник на конференции в Москве.
При этом он отметил, что ученые и инженеры в США хорошо продвинулись в области создания ракетного двигателя на метане. "Это отдельный разговор, конечно, мы должны работать по этому направлению", - отметил А.Медведев.
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300
Азербайджан уже вложил в экономику Турции $14 млрд, продолжит инвестиции в турецкую экономику – президент Алиев
КТК за восемь месяцев увеличил прокачку нефти на 11,5%, до 40,32 млн т
Украина в январе-августе сократила транзит газа на 6%, импорт - на 26,7%
Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»