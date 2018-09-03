Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры - Рогозин

Соединенные Штаты Америки до сих пор не разработали ракетных двигателей, сопоставимых по характеристикам с российскими, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего класса США, Конгресса, альтернативы им, тем не менее, в Соединенных Штатах до сих пор не создано", - сказал Д.Рогозин.

"Мы рассчитываем, что переговоры с Соединенными Штатами будут вестись и дальше. Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что, несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. Если такое желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться дальше", - сказал глава Роскосмоса.

В настоящее время Россия продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш". При этом во ФГУП "ЦНИИМАШ" считают, что американские разработки в области двигателей для ракет-носителей уступают российским.

"РД-180 - никак они не могут от него избавиться. Ратуют за то, чтобы сделать свои двигатели, но мы хорошо знаем, какие двигатели они собираются делать взамен. Говорю как инженер: там ничего рядом не стоит, то, что они придумывают", - заявил заместитель генерального директора ФГУП "ЦНИИМАШ" Александр Медведев в понедельник на конференции в Москве.

При этом он отметил, что ученые и инженеры в США хорошо продвинулись в области создания ракетного двигателя на метане. "Это отдельный разговор, конечно, мы должны работать по этому направлению", - отметил А.Медведев.