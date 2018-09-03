Могерини не собирается добиваться нового назначения на пост главы дипломатии ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам, политике безопасности и обороне Федерика Могерини в понедельник заявила, что не намерена добиваться нового срока полномочий.
"Нам многое предстоит сделать, чтобы завершить работу и оставить пост тому, кто удостоится чести начать выполнять эту работу после меня в следующем году", - сказала Ф.Могерини в понедельник, выступая на открытии ежегодной конференции послов ЕС в Брюсселе.
Таким образом, она покинет свой пост в октябре 2019 года.
По ее словам, она хотела бы передать своему преемнику "дом в полном порядке".
"В этом году нам многое предстоит сделать. Главное - мы должны сохранить все то, чего нам уже удалось добиться ", - отметила глава дипломатии ЕС.
Ф.Могерини с ноября 2014 года занимает пост высокого представителя ЕС по иностранным делам. До этого она была министром иностранных дел Италии.
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