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ТЭК 03.09.2018 21:55

КТК за восемь месяцев увеличил прокачку нефти на 11,5%, до 40,32 млн т

Отгрузка нефти в августе на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума составила 4,72 млн тонн, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из материалов консорциума.

По сравнению с июлем текущего года отгрузка снизилась на 8,4%. В пресс-службе КТК напомнили, что с 21 по 23 августа состоялась плановая остановка нефтепровода на техобслуживание.

В сообщении также отмечается, что из отгруженных 4,72 млн тонн нефти, 1,93 млн тонн - это нефть месторождения Тенгиз, 830,6 тыс. тонн - с месторождения Карачаганак, а 986,7 тыс. тонн- с Кашаганского месторождения. Российские грузоотправители по нефтепроводной системе "КТК-Р" в августе экспортировали 723,7 тыс тонн нефти.

За 8 месяцев было по системе КТК было отгружено на экспорт 40,32 млн тонн нефти, что на 11,5% больше, чем в аналогичный период 2017 года. За этот период на Морском терминале КТК было обработано 366 танкеров, из них 44 - в августе.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Мощность системы составляет 67 млн тонн нефти в год. По нефтепроводу КТК перекачивается порядка 75% всех экспортных нефтяных ресурсов Казахстана.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX:TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

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Тэги: КТК, ПРОКАЧКА, АВГУСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]