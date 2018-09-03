КТК за восемь месяцев увеличил прокачку нефти на 11,5%, до 40,32 млн т

Отгрузка нефти в августе на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума составила 4,72 млн тонн, что на 7% больше, чем в аналогичный период 2017 года, следует из материалов консорциума.
По сравнению с июлем текущего года отгрузка снизилась на 8,4%. В пресс-службе КТК напомнили, что с 21 по 23 августа состоялась плановая остановка нефтепровода на техобслуживание.
В сообщении также отмечается, что из отгруженных 4,72 млн тонн нефти, 1,93 млн тонн - это нефть месторождения Тенгиз, 830,6 тыс. тонн - с месторождения Карачаганак, а 986,7 тыс. тонн- с Кашаганского месторождения. Российские грузоотправители по нефтепроводной системе "КТК-Р" в августе экспортировали 723,7 тыс тонн нефти.
За 8 месяцев было по системе КТК было отгружено на экспорт 40,32 млн тонн нефти, что на 11,5% больше, чем в аналогичный период 2017 года. За этот период на Морском терминале КТК было обработано 366 танкеров, из них 44 - в августе.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Мощность системы составляет 67 млн тонн нефти в год. По нефтепроводу КТК перекачивается порядка 75% всех экспортных нефтяных ресурсов Казахстана.
Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX:TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Войска ПВО Азербайджана проводят тактико-специальные занятия с использованием комплексов С-300
Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Иностранные туристы в Азербайджане январе-июле 2018г увеличили операции посредством банковских карт на 24%
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Рогозин заявил, что версия внешнего воздействия на корабль "Союз" не рассматривается, на внутренней части обшивки видны следы сверла
Могерини не собирается добиваться нового назначения на пост главы дипломатии ЕС
Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры - Рогозин
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
Банк Республика запускает кампанию по микро кредитам «Осень - время для низких процентов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»