Точная причина разгерметизации на корабле "Союз", пристыкованном к Международной космической станции, будет установлена по итогам работы комиссии, однако уже исключена версия о внешнем воздействии на корабль, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы рассматриваем все версии. Правда, версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри", - сказал Д.Рогозин журналистам.
"Сказать, что это, пока нельзя. Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности", - заявил глава "Роскосмоса".
Он отметил, что пока рассматриваются все версии. "Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем", - сказал Д.Рогозин.
Глава "Роскосмоса" назвал правильными действия российских космонавтов и специалистов на Земле, восстановивших герметичность обшивки, теперь предстоит выяснить точную причину.
"Фамилию и имя (виновного - ИФ) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно", - подчеркнул глава "Роскосмоса".
Он напомнил, что корабль "Союз МС-09" был доставлен на Байконур 18 февраля этого года, а выпущен был в 2017 году на заводе в Королёве. В настоящее время комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".
Д.Рогозин отметил, что внимание уделяется и версии преднамеренного повреждения корабля уже в космосе.
"Потому что, если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом - ИФ). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем", - сказал глава "Роскосмоса".
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