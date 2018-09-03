Точная причина разгерметизации на корабле "Союз", пристыкованном к Международной космической станции, будет установлена по итогам работы комиссии, однако уже исключена версия о внешнем воздействии на корабль, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы рассматриваем все версии. Правда, версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри", - сказал Д.Рогозин журналистам.

"Сказать, что это, пока нельзя. Воздействие было неуверенной рукой, мы можем сократить версию о том, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Там идет скольжение сверла по поверхности", - заявил глава "Роскосмоса".

Он отметил, что пока рассматриваются все версии. "Дело чести РКК "Энергия" найти того, кто это сделал. Что это: брак или некие преднамеренные действия. Где эти действия производились? На земле, или уже на орбите? Еще раз говорю: ничего не отметаем", - сказал Д.Рогозин.

Глава "Роскосмоса" назвал правильными действия российских космонавтов и специалистов на Земле, восстановивших герметичность обшивки, теперь предстоит выяснить точную причину.

"Фамилию и имя (виновного - ИФ) хотелось бы узнать. Узнаем, это точно", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

Он напомнил, что корабль "Союз МС-09" был доставлен на Байконур 18 февраля этого года, а выпущен был в 2017 году на заводе в Королёве. В настоящее время комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

Д.Рогозин отметил, что внимание уделяется и версии преднамеренного повреждения корабля уже в космосе.

"Потому что, если кто-то пользовался подобного рода инструментами, он должен понимать, что должен быть упор для того, чтобы сделать в правильном месте отверстие (сверлом - ИФ). А там несколько попыток воздействия сверлом, срыв сверла. Очень интересная история, выясняем", - сказал глава "Роскосмоса".