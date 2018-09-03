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Карабахский конфликт 03.09.2018 20:50

Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на конструктивную позицию нового руководства Армении в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Мы надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, наши территории будут освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена и в регионе воцарится мир и сотрудничество»,- заявил президент Азербайджана на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает сайт главы государства.

По словам И.Алиева, более 20 лет Нагорный Карабах и 7 близлежащих районов оккупированы Арменией. «В результате этой оккупации захвачено около 20% наших земель, и более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В отношении нашего народа применена политика этнической чистки, совершены военные преступления и геноцид в Ходжалы»,- сказал президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, АЛИЕВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]