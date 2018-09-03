Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на конструктивную позицию нового руководства Армении в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Мы надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, наши территории будут освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена и в регионе воцарится мир и сотрудничество»,- заявил президент Азербайджана на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает сайт главы государства.
По словам И.Алиева, более 20 лет Нагорный Карабах и 7 близлежащих районов оккупированы Арменией. «В результате этой оккупации захвачено около 20% наших земель, и более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В отношении нашего народа применена политика этнической чистки, совершены военные преступления и геноцид в Ходжалы»,- сказал президент.
Б.Рустамбеков
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