Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется на конструктивную позицию нового руководства Армении в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Мы надеемся, что новое руководство Армении займет конструктивную позицию в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, наши территории будут освобождены от оккупации, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена и в регионе воцарится мир и сотрудничество»,- заявил президент Азербайджана на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает сайт главы государства.

По словам И.Алиева, более 20 лет Нагорный Карабах и 7 близлежащих районов оккупированы Арменией. «В результате этой оккупации захвачено около 20% наших земель, и более 1 млн азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В отношении нашего народа применена политика этнической чистки, совершены военные преступления и геноцид в Ходжалы»,- сказал президент.

Б.Рустамбеков