Азербайджан уже вложил в экономику Турции $14 млрд, продолжит инвестиции в турецкую экономику – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан воспользоваться железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс (БТК) для грузоперевозок между Азией и Европой.
«С октября прошлого года действует такой грандиозный инфраструктурный проект, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога соединяет Азию с Европой, и таким образом, объем грузоперевозок растет и должен расти. Это новый транспортный коридор, новая транспортная артерия. Я призываю все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан. Казахстан, Турция, Азербайджан уже пользуются этой дорогой», - сказал И.Алиев в понедельник в VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ),
По его словам, Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в братские страны, в первую очередь, в Турцию. «За последние годы в экономику Турции было вложено $14 млрд и Турция примерно столько же инвестировала в Азербайджан. Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд. Это отражает нашу дружбу, братство, одновременно, демонстрирует крупный экономический потенциал Турции. С лидерством моего дорогого брата президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе, является одной из ведущих стран «Большой двадцатки». Мы очень рады, что Турция с честью выходит из всех испытаний, в том числе экономических. Мы всегда рядом друг с другом и лучшим показателем этого, еще раз повторяю, является наше взаимное инвестирование», - отметил он.
И.Алиев подчеркнул, что в Турции очень благоприятный инвестиционный климат, прекрасные условия для бизнеса и «мы и впредь продолжим инвестиции» в эту страну.
«В целом, инвестируя в братские страны, мы обеспечиваем и свои экономические интересы, и создаем новые возможности в этих странах. Азербайджан также сделал все для принятия инвестиций из братских стран. В Азербайджане создан прекрасный инвестиционный климат и взаимное инвестирование еще больше укрепит наше единство», - добавил глава государства.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
А.Азизов
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