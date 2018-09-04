Израиль может предоставить рабочие квоты для граждан Грузии

Посол Израиля в Грузии Шабтай Цур заявил, что в 2018 году случаи нелегального нахождения граждан Грузии в Израиле значительно сократились, что позитивно повлияет на переговоры Тбилиси и Тель-Авива о рабочих квотах.
"Если эта тенденция сохранится и не будут увеличиваться факты незаконного пребывания грузин в Израиле, то к 2019 году этот процесс (переговоры о легальном трудоустройстве - ИФ) будет еще более ускорен", - сказал Ш.Цур журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам посла, в Израиле до сих пор еще есть немало людей, которые стараются продолжить работу нелегально. "В течение последних двух лет мы обнаружили около 15 тыс. граждан Грузии, которые незаконно работали в Израиле. Хотя, если в 2017 году статистика в этом плане была высокой, то в 2018 году показатели хорошие. Нелегальные поездки сократились почти на 70%", - заявил Ш.Цур.
При этом дипломат отметил большую заслугу в этом МИД Грузии, который делает все, чтобы граждане максимально были информированы об условиях действующего с марта 2014 года безвизового режима между двумя странами и не рассчитывали на нелегальную деятельность в Израиле.
Ранее израильская сторона часто жаловалась, что большинство прибывающих из Грузии граждан начинают заниматься в Израиле "нелегальной деятельностью". В частности, сообщалось, что в 2016 году, например, фактически 80% прибывших из Грузии оставались в стране нелегально, при этом большинство из них пыталось получить политическое убежище. Пока же рассматривались их обращения, они имели возможность в течение трех лет оставаться и работать в Израиле.
В связи с этим Израиль ужесточил правила для соискателей убежища из Грузии. В конце февраля 2017 года Израиль внес Грузию в список безопасных стран, а с 17 апреля прошлого года были задействованы новые регулирующие нормы, согласно которым заявки граждан Грузии, которые обратятся за предоставлением политического убежища в службу населения и иммиграции рассматриваются в ускоренном порядке и их депортируют из страны сразу же после отказа в предоставлении убежища.
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