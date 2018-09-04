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Дальнее зарубежье 04.09.2018 09:27

Трамп не против, если его соперником на следующих выборах станет Джон Керри

Президент США Дональд Трамп в понедельник с сарказмом высказался о возможности участия в президентской гонке 2020 года бывшего государственного секретаря США и бывшего кандидата в президенты США Джона Керри, назвав его удобным для себя соперником.

"Я вижу, что Джон Керри, "отец" уничтоженной сделки по Ирану, думает о том, чтобы стать кандидатом в президенты. Я был бы таким счастливчиком (при таком развитии событий - ИФ), расклад, который сейчас получается, очень хорош - для меня!", - написал Д.Трамп.

На прошлой неделе во время интервью телеканалу Си-би-эс Дж.Керри ответил на вопрос, собирается ли он участвовать в президентской гонке 2020 года.

"На самом деле я об этом не думаю. Говорить о 2020 году сейчас это значит отвлекаться и впустую тратить время", - сказал Дж.Керри.

Ряд СМИ сделали из его ответов вывод о том, что Дж.Керри не исключает возможность участвовать в президентских выборах.

Дж.Керри был госсекретарем США при президенте Бараке Обаме в 2013-2017 гг. На выборах 2004 года Дж.Керри был кандидатом в президенты США, но проиграл выборы Джорджу Бушу-младшему. Дж.Керри выступал в пользу ядерной сделки с Ираном, о выходе из которой в мае 2018 года объявил Д.Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, КЕРРИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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