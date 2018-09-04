Манат укрепился к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 сентября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 сентября ЦБА установил на уровне 1,9727 манат/1EUR (3 сентября – 1,9729 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 сентября установил 0,025 манат/1RUB (3 сентября - 0,0251 манат/1RUB).

Н.Аббасова