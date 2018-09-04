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ТЭК 04.09.2018 09:31

Brent стабильна у $78,1 за баррель, WTI дорожает из-за угрозы урагана

Цена нефти марки Brent слабо снижается после роста накануне, тогда как WTI растет в цене на опасениях перебоев поставок из-за тропического шторма "Гордон".

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 уменьшилась на $0,02 (0,03%) - до $78,13 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $0,51 (0,66%) - до $78,15 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,44%) - до $70,11 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились из-за празднования Дня труда в США, а в пятницу контракты снизились в цене на $0,45 (0,64%) - до $69,80 за баррель.

Как сообщалось, нефтедобывающая компания Anadarko Petroleum эвакуировала работников и приостановила операции на двух платформах в Мексиканском заливе ввиду приближающегося к побережью Луизианы и Миссисипи тропического шторма "Гордон".

Скорость ветра сейчас достигает 72 км/ч, и может усилиться - синоптики ожидают, что шторм достигнет силы урагана к моменту, когда он достигнет побережья.

Тем временем агентство Bloomberg накануне со ссылкой на свои данные сообщило, что страны ОПЕК повысили свою нефтедобычу в августе на 420 тыс. баррелей в сутки (б/с), до максимальных с начала года 32,74 млн б/с.

Иран в августе отгружал на экспорт чуть меньше 2,1 млн б/с, что является самым низким показателем с марта 2016 года. Однако это удалось более чем компенсировать за счет роста добычи в Саудовской Аравии (до 10,424 млн б/с с 10,288 млн б/с месяцем ранее), в Ливии (на 310 тыс. б/с, до 970 тыс. б/с), а также в Иране и ОАЭ (на 80 тыс. б/с).

"Позитивное настроение на рынке несколько преобладает, даже несмотря на сигналы роста добычи в ОПЕК и по-прежнему высоких темпов нефтедобычи в США, - говорит аналитик сырьевого рынка в Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Сейчас сезон ураганов, и цены на нефть еще могут вырасти".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]