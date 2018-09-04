Могерини призвала стороны конфликта в Триполи немедленно прекратить военные действия и провести посредническую встречу

Эскалация насилия в Триполи еще больше подрывает и без того хрупкую ситуацию в Ливии, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после телефонного разговора со специальным представителем ООН Гассаном Саламе.

"Насилие порождает насилие и только приносит больше страданий ливийскому народу, который заслуживает мира и безопасности", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.

"Мы призываем все стороны позитивно откликнуться на призыв ООН провести завтра срочную посредническую встречу и немедленно прекратить военные действия. Об этом сегодня я говорила со специальным представителем ООН Гасаном Саламе по телефону", - сообщила Ф.Могерини.

Она отметила, что заверила спецпредставителя ООН в том, что ЕС продолжит оказывать полную поддержку его работе.

"Только политический процесс может обеспечить всеобъемлющее, стабильное и надежное решение кризиса в Ливии", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Она также заявила, что Европейский союз будет продолжать сотрудничать с ООН и другими международными и региональными партнерами в целях укрепления суверенных институтов Ливии, содействия проведению выборов на основе адекватных и надежных конституционных правил и создания профессиональных сил безопасности под гражданским контролем.

Ф.Могерини сообщила, что Европейский союз призывает все стороны объединиться в поддержку этих целей и в первую очередь учитывать интересы ливийского народа.