Пхеньян объявил о кончине ученого, которого считают создателем ядерного оружия КНДР

В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении (заболевание крови) скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении Ю Кью Чжан называется "революционером старшего поколения, который внес выдающийся вклад в укрепление оборонных возможностей страны".

Он определенное время занимал пост заведующего отделом машиностроения Трудовой партии Кореи, который отвечает за разработку ракетно-ядерного оружия.

Ученый был одним из граждан КНДР, против которого США были введены индивидуальные санкции.