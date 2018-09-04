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Дальнее зарубежье 04.09.2018 09:36

Пхеньян объявил о кончине ученого, которого считают создателем ядерного оружия КНДР

В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении (заболевание крови) скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении Ю Кью Чжан называется "революционером старшего поколения, который внес выдающийся вклад в укрепление оборонных возможностей страны".

Он определенное время занимал пост заведующего отделом машиностроения Трудовой партии Кореи, который отвечает за разработку ракетно-ядерного оружия.

Ученый был одним из граждан КНДР, против которого США были введены индивидуальные санкции.

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Тэги: КНДР, УЧЕНЫЙ, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]