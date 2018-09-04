Пхеньян объявил о кончине ученого, которого считают создателем ядерного оружия КНДР

В КНДР в возрасте 89 лет от панцитопении (заболевание крови) скончался ведущий северокорейский ученый-ядерщик Ю Кью Чжан, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении Ю Кью Чжан называется "революционером старшего поколения, который внес выдающийся вклад в укрепление оборонных возможностей страны".
Он определенное время занимал пост заведующего отделом машиностроения Трудовой партии Кореи, который отвечает за разработку ракетно-ядерного оружия.
Ученый был одним из граждан КНДР, против которого США были введены индивидуальные санкции.
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