Пресс-релиз

19 - 21 сентября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (проспект Ходжалы, дом 20) пройдут встречи со всеми желающими журналистами СМИ Азербайджана. Они организуются Россотрудничеством, совместно с представителями российских СМИ и специалистами Российского университета дружбы народов.
В течение трех дней азербайджанские и российские журналисты примут участие в семинарах, мастер-классах, тренингах и круглых столах.
Предварительная регистрация желающих принять участие в мероприятиях проводится он-лайн по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFaItcsJ7Zc6X6hUr-8ylNeJcukxj8WVk_mvkdkVzrTXDIlQ/viewform?c=0&w=1.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в городе Баку
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