Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9729 RUR   0.0251 GBR   2.198 TRY   0.259

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.25 Brent   77.77

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° 28° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 28° 7 Сен 20° 31°

04.09.2018 09:44

Пресс-релиз

19 - 21 сентября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (проспект Ходжалы, дом 20) пройдут встречи со всеми желающими журналистами СМИ Азербайджана. Они организуются Россотрудничеством, совместно с представителями российских СМИ и специалистами Российского университета дружбы народов.
В течение трех дней азербайджанские и российские журналисты примут участие в семинарах, мастер-классах, тренингах и круглых столах.
Предварительная регистрация желающих принять участие в мероприятиях проводится он-лайн по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFaItcsJ7Zc6X6hUr-8ylNeJcukxj8WVk_mvkdkVzrTXDIlQ/viewform?c=0&w=1.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в городе Баку

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]