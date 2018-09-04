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СНГ 04.09.2018 11:17

Президент Киргизии заявил о намерении расширять политический диалог, экономическое сотрудничество с Венгрией

Киргизия и Венгрия будут расширять торгово-экономическое сотрудничество и политический диалог, заявил во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по итогам встречи с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

"Мы договорились о развитии политического диалога, межпарламентского сотрудничества между двумя странами. Особо стоит отметить то, что мы пришли к единому мнению об ускорении и расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере", - заявил во вторник С.Жээнбеков в ходе совместного заявления, отметив, что в ближайшее время пройдет встреча киргизско-венгерской межправкомиссии.

По его словам, переговоры были направлены на укрепление государственных связей, "сближение отношений между нашими народами, расширения сотрудничества в сфере предпринимательства".

"Мы отметили, что в данном направлении есть огромный потенциал. Наши переговоры придадут мощный импульс развитию отношений в сфере бизнеса", - заявил президент Киргизии.

"С этой целью в ближайшее время намерены провести заседание киргизско-венгерской межправительственной комиссии в торгово-экономической области", - добавил С.Жээнбеков.

Президент Киргизии сказал, что предприниматели двух стран начнут разрабатывать и реализовывать совместные проекты.

"Имеются хорошие перспективы в сфере энергетики, туризма, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, текстильного производства и транспорта", - сказал он.

Киргизский лидер также сообщил, что в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Венгрии В.Орбаном, стороны также обсудили предложение венгерской стороны по открытию льготной кредитной линии в целях поддержки экономики Киргизии.

"Мы заинтересованы в укреплении сотрудничества Киргизии с Европейским союзом. Киргизия разделяет ценности ЕС, основанные на демократии, соблюдения законности, защиты прав человека и его свободы", - заявил С.Жээнбеков.

"Я воспринимаю данный официальный визит руководства Венгрии как поддержку политического курса Киргизии, которая одна из первых в Центральной Азии выбрала парламентскую демократию", - сказал киргизский лидер.

"Мы готовы вывести отношения между двумя странами на высокий и качественный уровень. Мы всегда стремимся поддерживать диалог в рамках ЕС, ООН и международных организаций Европы по безопасности и сотрудничеству", - добавил президент Киргизии.

По итогам двусторонней встречи С.Жээнбекова и В.Орбана было подпсиано совместное заявление руководителей двух государств, также был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничеству в области туризма между МИД Киргизии и министерством иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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