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Происшествия 04.09.2018 10:44

Гражданин Грузии совершил ДТП на погранично-пропускном пункте в Азербайджане, погиб военнослужащий - Госпогранслужба

Гражданин Грузии Леван Ажеванидзе совершил ДТП в режимной зоне на азербайджано-грузинском погранично-пропускном пункте "Шыхлы", в результате погиб военнослужащий пограничных войск Азербайджана Аляннур Сулейманов, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.

"Гражданин Грузии Л.Ажеванидзе 3 сентября в 21:10 по бакинскому времени на грузовом автомобиле на погранично-пропускном пункте "Шыхлы" на территории Азербайджана потерял управление своим автотранспортным средством и врезался в ворота пропускного пункта. В результате инцидента на месте происшествия погиб военнослужащий ГПС Азербайджана А.Сулейманов (1994 г.р.)", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в результате ДТП также пострадал один легковой автомобиль, легкие травмы получили два гражданских лица, находившихся в легковушке.

По факту инцидента ведется расследование. "Л.Ажеванидзе задержан и доставлен в отдел полиции Газахского района Азербайджана", - подчеркивает Госпогранслужба.

А.Азизов

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, ДТП


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