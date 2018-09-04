Стороны конфликта в Йемене сядут за стол переговоров под эгидой ООН

Представители йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов - противники в вооруженном конфликте в Йемене - встретятся в четверг в Женеве на мирных переговорах под эгидой ООН, сообщают во вторник западные СМИ.
СМИ отмечают, что это первая официальная встреча с участием обеих сторон с 2016 года, когда 108-дневние переговоры в Кувейте закончились неудачей.
За переговорами в Женеве будет наблюдать спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, который с 2014 года стал уже третьим спецпредставителем по Йемену.
Ожидается, что первым делом, стороны сконцентрируются на обсуждении проблемы обмена пленными и на судьбе порта Ходейда - основного пункта доставки гуманитарной помощи в Йемен.
Однако, отмечают СМИ, многие наблюдатели выражают скептицизм в отношении этих переговоров.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.
По последним данным ООН, с марта 2015 года, когда арабская коалиция вмешалась в конфликт в Йемене, в этой стране погибли не менее 6,6 тыс. мирных жителей, а еще 10 563 получили ранения. Действительные цифры погибших и пострадавших могут оказаться еще больше, полагают в ООН.
Эксперты ООН обвиняют обе стороны конфликта в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, некоторые из которых потенциально можно классифицировать как военные преступления.
В июне 2018 года проправительственные силы начали масштабное наступление на Ходейду. Однако под влиянием международной критики, проправительственные отряды, поддерживаемые ОАЭ, были вынуждены остановить наступление.
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