Стороны конфликта в Йемене сядут за стол переговоров под эгидой ООН

Представители йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцев-хуситов - противники в вооруженном конфликте в Йемене - встретятся в четверг в Женеве на мирных переговорах под эгидой ООН, сообщают во вторник западные СМИ.

СМИ отмечают, что это первая официальная встреча с участием обеих сторон с 2016 года, когда 108-дневние переговоры в Кувейте закончились неудачей.

За переговорами в Женеве будет наблюдать спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс, который с 2014 года стал уже третьим спецпредставителем по Йемену.

Ожидается, что первым делом, стороны сконцентрируются на обсуждении проблемы обмена пленными и на судьбе порта Ходейда - основного пункта доставки гуманитарной помощи в Йемен.

Однако, отмечают СМИ, многие наблюдатели выражают скептицизм в отношении этих переговоров.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

По последним данным ООН, с марта 2015 года, когда арабская коалиция вмешалась в конфликт в Йемене, в этой стране погибли не менее 6,6 тыс. мирных жителей, а еще 10 563 получили ранения. Действительные цифры погибших и пострадавших могут оказаться еще больше, полагают в ООН.

Эксперты ООН обвиняют обе стороны конфликта в серьезных нарушениях международного гуманитарного права, некоторые из которых потенциально можно классифицировать как военные преступления.

В июне 2018 года проправительственные силы начали масштабное наступление на Ходейду. Однако под влиянием международной критики, проправительственные отряды, поддерживаемые ОАЭ, были вынуждены остановить наступление.