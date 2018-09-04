Власти Венесуэлы обвинили чиновников ООН в попытках оправдать вторжение в их страну

Венесуэльский вице-президент Дельси Родригес заявила, что чиновники ООН намеренно искажают реальную проблему с беженцами, чтобы оправдать внешнее вторжение в Венесуэлу.
По ее словам, правительство Венесуэлы обратилось с жалобой к генсеку ООН Антониу Гутерришу, в которой говорится, что "отдельные чиновники ООН называют обычные миграционные потоки гуманитарным кризисом, чтобы оправдать внешнее вторжение".
"Худший гуманитарный кризис, который сейчас переживает мир, спровоцирован НАТО и ЕС в странах Африки и Ближнего Востока", - сказала Д.Родригес на пресс-конференции.
Она отметила, что эти чиновники используют сведения, получаемые от "враждебных государств" и выдают их за собственную информацию. При этом вице-президент не уточнила, о каких государствах идет речь. Она, однако, призвала главу европейской дипломатии Фредерику Могерини искоренить "фейковые новости".
В Венесуэле в последнее время обострилась экономическая и социальная ситуации, что вынуждает жителей покидать родину. Так, телеканал Би-би-си сообщает, что из страны с 2014 года выехали более 2 млн венесуэльцев. По последним данным, численность населения Венесуэлы превышает 32 млн человек.
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