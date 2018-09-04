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Бизнес и законодательство 04.09.2018 11:12

Японские инвестиции в экономику Азербайджана составили $7 млрд

Япония инвестировала в экономику Азербайджана $7 млрд, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Япония вложила в экономику Азербайджана $7 млрд, из которых более $100 млн - в ненефтяную промышленность", сказал Ш.Мустафаев на встрече с исполнительным директором Международного банка сотрудничества Японии Казухико Танакой.

По словам Ш.Мустафаева, в Азербайджане в сфере услуг, торговли, сельского хозяйства, строительства, промышленности работают 30 компаний с японским капиталом.

Министр отметил, что на сегодня одним из приоритетных направлений Азербайджана является развитие ненефтяного сектора экономики и подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в этой сфере.

Ш.Мустафаев добавил, что Международный банк сотрудничества Японии сотрудничает с Азербайджаном с 1996 года и выделил несколько долгосрочных кредитов на реализацию ряда проектов, в том числе на строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR» в Турции.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]