Японские инвестиции в экономику Азербайджана составили $7 млрд

Япония инвестировала в экономику Азербайджана $7 млрд, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
"Япония вложила в экономику Азербайджана $7 млрд, из которых более $100 млн - в ненефтяную промышленность", сказал Ш.Мустафаев на встрече с исполнительным директором Международного банка сотрудничества Японии Казухико Танакой.
По словам Ш.Мустафаева, в Азербайджане в сфере услуг, торговли, сельского хозяйства, строительства, промышленности работают 30 компаний с японским капиталом.
Министр отметил, что на сегодня одним из приоритетных направлений Азербайджана является развитие ненефтяного сектора экономики и подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в этой сфере.
Ш.Мустафаев добавил, что Международный банк сотрудничества Японии сотрудничает с Азербайджаном с 1996 года и выделил несколько долгосрочных кредитов на реализацию ряда проектов, в том числе на строительство нефтеперерабатывающего завода «STAR» в Турции.
Б.Рустамбеков
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