SocGen заплатит 1,2 млрд евро за нарушения санкций США

Societe Generale SA (SocGen), третий по размеру капитализации банк Франции, оценивает размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро.
Как говорится в пресс-релизе банка, ранее он уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро. Таким образом, штраф будет полностью покрыт за счет имеющихся в его распоряжении резервов, и судебные издержки не скажутся на финансовых результатах банка.
Речь идет об "определенных операциях в долларах США, в которых участвовали страны, подпадавшие под экономические санкции США", отмечается в сообщении Societe Generale. В сообщении не называются конкретные страны.
В июне SocGen достиг соглашения об уплате штрафа в размере более $1,33 млрд в рамках договоренностей с регуляторами США и Франции об урегулировании дел, в рамках которых французский банк обвинялся в манипулировании ставками межбанковского рынка, а также в противозаконных сделках с участием ливийских контрагентов.
Акции SocGen на торгах в Париже во вторник подорожали на 1,3%. С начала года капитализация банка снизилась на 18%, до 28,47 млрд евро.
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