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Дальнее зарубежье 04.09.2018 12:13

SocGen заплатит 1,2 млрд евро за нарушения санкций США

Societe Generale SA (SocGen), третий по размеру капитализации банк Франции, оценивает размер штрафа американским регуляторам в связи с ведением дел в странах, против которых действуют санкции США, в 1,2 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе банка, ранее он уже зарезервировал на штрафы 1,43 млрд евро. Таким образом, штраф будет полностью покрыт за счет имеющихся в его распоряжении резервов, и судебные издержки не скажутся на финансовых результатах банка.

Речь идет об "определенных операциях в долларах США, в которых участвовали страны, подпадавшие под экономические санкции США", отмечается в сообщении Societe Generale. В сообщении не называются конкретные страны.

В июне SocGen достиг соглашения об уплате штрафа в размере более $1,33 млрд в рамках договоренностей с регуляторами США и Франции об урегулировании дел, в рамках которых французский банк обвинялся в манипулировании ставками межбанковского рынка, а также в противозаконных сделках с участием ливийских контрагентов.

Акции SocGen на торгах в Париже во вторник подорожали на 1,3%. С начала года капитализация банка снизилась на 18%, до 28,47 млрд евро.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, БАНК, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]