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ТЭК 04.09.2018 11:36

Поставки нефтепродуктов из РФ в Белоруссию могут снизиться с 2 млн до 100-300 тыс. тонн

Поставки нефтепродуктов из России в Белоруссию могут существенно снизиться.

"Сейчас обсуждается вопрос ограничения поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Баланс этот определяет Минэнерго. Разговор может идти об объемах поставок от 100 тыс. тонн до 300 тыс. тонн в год, но не о 2 млн тонн, как в настоящее время", - сообщил "Интерфаксу" глава налогового департамента министерства финансов Алексей Сазанов.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщил, что баланс поставок нефтепродуктов из РФ в Белоруссию на 2019 год "сейчас определяется", в том числе путем установления предельного объема поставок по товарной номенклатуре ВЭД. По его словам, действующий индикативный баланс поставок энергоресурсов не регулирует поставки нефтепродуктов исходя из того, что Белоруссия может обеспечить внутренние потребности в нефтепродуктах за счет собственной нефтепереработки.

За первое полугодие Белоруссия ввезла из РФ 2,11 млн тонн нефтепродуктов (рост на 49,4%) на $0,8 млрд (рост на 83,4%) по средней цене $382,6 за тонну (рост на 22,7%). На долю России приходится 96,4% импорта нефтепродуктов. Суммарный импорт нефтепродуктов в Белоруссию за полугодие составил 2,19 млн тонн (рост на 52,1%).

Экспорт нефтепродуктов из Белоруссии вырос на 7,9% - до 6,6 млн тонн. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) было поставлено 1,64 млн тонн нефтепродуктов (сокращение на 16,9%), в страны дальнего зарубежья - 4,96 млн тонн (рост на 19,7%). В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов возрос на 27,7% - до $3,36 млрд.

В Минске назвали неконструктивными заявления главы Минэнерго РФ об ограничениях поставок нефтепродуктов в Белоруссию. Введение запретов и ограничений в вопросе поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию нарушит основные принципы Договора о создании ЕАЭС, считает председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, 29 августа в Москве состоялась встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко. Предполагается, что стороны обсуждали индикативные балансы поставок нефтепродуктов. Между тем, об официальных результатах переговоров стороны не сообщали.

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Тэги: , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ОБЪЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]