ЕАЭС может получить статус наблюдателя в органах ВТО - источники

Коллегия Евразийской экономической комиссии 25 сентября намерена рассмотреть вопрос о получении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя в органах Всемирной торговой организации, сообщили "Интерфаксу" источники в финансово-экономическом блоке правительства.
В пресс-службе ЕЭК подтвердили, что такой вопрос есть в повестке заседания коллегии, "но это не будет окончательное решение, вопрос еще будет передан на рассмотрение Совета ЕЭК".
В Минэкономразвития РФ заявили, что поддерживают предложение по получению ЕАЭС статуса наблюдателя в рабочих органах ВТО.
"Считаем, что это очень правильный шаг. Он позволит Союзу обрести в ВТО "единый голос" по вопросам своей компетенции. Это будет большим плюсом для субъектности нашего интеграционного объединения на международной арене. И это существенно оптимизирует внутреннюю работу по координации наших позиций на заседаниях (рабочих органов ВТО - ИФ)", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.
Один из источников отметил, что получение Союзом статуса наблюдателя в органах ВТО "даст возможность ЕЭК участвовать на площадке ВТО в дискуссиях по вопросам наднационального регулирования мировой торговли, и тем самым оперативно оказывать аналитическую и организационную поддержку государствам - членам ЕАЭС".
Еще один источник пояснил, что процедура получения статуса наблюдателя при органах ВТО (кроме органа по разрешению споров и комитета по бюджету и финансам, где такой статус не предоставляется в принципе) следующая - "нужно обратиться в соответствующий орган с мотивированным заявлением, а решение по этому заявлению будет зависеть от многих факторов, в частности, вовлеченности организации, претендующей на статус, в решение тех же вопросов, что и ВТО, доли членов ВТО в составе организации и так далее".
"Решение может предусматривать предоставление статуса наблюдателя на конкретную встречу органа, на срок, например, на год, или постоянно. Наблюдателю может быть предоставлено право вступить на заседании организации, и ему могут быть предоставлены ключевые документы", - добавил он.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Из стран Союза только Белоруссия пока не является членом ВТО, но с весны 2016 года существенно активизировала процесс по присоединению к торговой организации.
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