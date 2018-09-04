Нидерландский банк ING оштрафован на 675 млн евро за нарушения в сфере отмывания денег

Крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Groep NV была оштрафована властями страны на 675 млн евро за нарушения требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции.
Как говорится в пресс-релизе банка, нарушения были зафиксированы с 2010 по 2016 год.
Кроме того, ING вернет незаконно полученную прибыль в размере 100 млн евро.
По результатам внутреннего расследования банк прекратил деловые отношения с тысячами клиентов, а также принял ряд мер в отношении бывших высокопоставленных сотрудников, включая требования вернуть бонусы и отстранение от дел.
"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы приняли ряд мер для укрепления процессов комплаенса и управления рисками", - заявил CEO банка Винсент ван ден Богерт.
Акции ING с начала 2018 года подешевели на 24%, капитализация компании составляет 45,5 млрд евро.
ING была создана в 1991 году путем слияния страховщика Nationale Nederlanden и банка NMB Postbank Group, которые прослеживают свою историю с середины XVIII века.
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