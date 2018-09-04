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Дальнее зарубежье 04.09.2018 12:00

Нидерландский банк ING оштрафован на 675 млн евро за нарушения в сфере отмывания денег

Крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Groep NV была оштрафована властями страны на 675 млн евро за нарушения требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции.

Как говорится в пресс-релизе банка, нарушения были зафиксированы с 2010 по 2016 год.

Кроме того, ING вернет незаконно полученную прибыль в размере 100 млн евро.

По результатам внутреннего расследования банк прекратил деловые отношения с тысячами клиентов, а также принял ряд мер в отношении бывших высокопоставленных сотрудников, включая требования вернуть бонусы и отстранение от дел.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы приняли ряд мер для укрепления процессов комплаенса и управления рисками", - заявил CEO банка Винсент ван ден Богерт.

Акции ING с начала 2018 года подешевели на 24%, капитализация компании составляет 45,5 млрд евро.

ING была создана в 1991 году путем слияния страховщика Nationale Nederlanden и банка NMB Postbank Group, которые прослеживают свою историю с середины XVIII века.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ING, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]