Нидерландский банк ING оштрафован на 675 млн евро за нарушения в сфере отмывания денег

Крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Groep NV была оштрафована властями страны на 675 млн евро за нарушения требований, предъявляемых к процедурам по предотвращению отмывания средств и коррупции.

Как говорится в пресс-релизе банка, нарушения были зафиксированы с 2010 по 2016 год.

Кроме того, ING вернет незаконно полученную прибыль в размере 100 млн евро.

По результатам внутреннего расследования банк прекратил деловые отношения с тысячами клиентов, а также принял ряд мер в отношении бывших высокопоставленных сотрудников, включая требования вернуть бонусы и отстранение от дел.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы приняли ряд мер для укрепления процессов комплаенса и управления рисками", - заявил CEO банка Винсент ван ден Богерт.

Акции ING с начала 2018 года подешевели на 24%, капитализация компании составляет 45,5 млрд евро.

ING была создана в 1991 году путем слияния страховщика Nationale Nederlanden и банка NMB Postbank Group, которые прослеживают свою историю с середины XVIII века.