Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.
"Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Н.Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации В.Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ИФ) сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 млрд грн. В ближайшее время планируется открытие материалов производства стороне защиты и его направление в суд", - сообщил Ю.Луценко на своей странице в Фейсбуке во вторник.
Генпрокурор не указал, какой суд принял такое решение.
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