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СНГ 04.09.2018 12:47

Экс-премьер Украины Азаров стал фигурантом "газового дела", сообщил генпрокурор

Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Н.Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации В.Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ИФ) сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 млрд грн. В ближайшее время планируется открытие материалов производства стороне защиты и его направление в суд", - сообщил Ю.Луценко на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Генпрокурор не указал, какой суд принял такое решение.

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Тэги: УКРАИНА, АЗАРОВ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]