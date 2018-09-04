Колумбия не станет пересматривать решение о признании Палестины независимым государством

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что не станет менять решение своего предшественника Хуана Мануэля Сантоса о признании Палестины суверенным государством.

"Решение не подлежит пересмотру, так как по конституции президент республики определяет приоритеты во внешней политике", - сказал И.Дуке, выступая на местной радиостанции.

Ранее стало известно, что незадолго до истечения срока полномочий прежняя глава МИД страны Мариа Анхела Ольгин направила палестинским властям послание, в котором говорилось: "Хотела бы проинформировать вас, что от имени властей Колумбии президент Х.Сантос принял решение признать Палестину свободным, независимым и суверенным государством".