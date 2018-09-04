Колумбия не станет пересматривать решение о признании Палестины независимым государством

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что не станет менять решение своего предшественника Хуана Мануэля Сантоса о признании Палестины суверенным государством.
"Решение не подлежит пересмотру, так как по конституции президент республики определяет приоритеты во внешней политике", - сказал И.Дуке, выступая на местной радиостанции.
Ранее стало известно, что незадолго до истечения срока полномочий прежняя глава МИД страны Мариа Анхела Ольгин направила палестинским властям послание, в котором говорилось: "Хотела бы проинформировать вас, что от имени властей Колумбии президент Х.Сантос принял решение признать Палестину свободным, независимым и суверенным государством".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Unibank сократил в I полугодии обязательства перед ЦБА на 26,5%
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%
АПБ запретило импорт и реализацию в Азербайджане ряда медицинских препаратов
Стоимость всей недвижимости в мире выросла на 6,2% в 2017 году, до $280 трлн
Гражданин Грузии совершил ДТП на погранично-пропускном пункте в Азербайджане, погиб военнослужащий - Госпогранслужба
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк порадовал более ста школьников
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»