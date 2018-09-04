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Дальнее зарубежье 04.09.2018 13:05

Колумбия не станет пересматривать решение о признании Палестины независимым государством

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что не станет менять решение своего предшественника Хуана Мануэля Сантоса о признании Палестины суверенным государством.

"Решение не подлежит пересмотру, так как по конституции президент республики определяет приоритеты во внешней политике", - сказал И.Дуке, выступая на местной радиостанции.

Ранее стало известно, что незадолго до истечения срока полномочий прежняя глава МИД страны Мариа Анхела Ольгин направила палестинским властям послание, в котором говорилось: "Хотела бы проинформировать вас, что от имени властей Колумбии президент Х.Сантос принял решение признать Палестину свободным, независимым и суверенным государством".

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Тэги: КОЛУМБИЯ, ПАЛЕСТИНА, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]