Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 28° 7 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.09.2018 13:14

Более 1,6 тыс. человек погибли в Афганистане в терактах и при нападениях боевиков в августе - СМИ

Жертвами нападений боевиков и терактов в Афганистане в августе стали 1 тыс. 641 человек, еще более 1,1 тыс. человек были ранены, сообщает во вторник афганское агентство Pajhwok.

Вместе с тем, по данным СМИ, число нападений в минувшем месяце снизилось на треть по сравнению с июлем. Нападения в августе были отмечены в 30 из 34 провинций страны.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии в противостоянии с движением "Талибан" по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения и призвал талибов к взаимности. Талибы не присоединились к предложенному прекращению огня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, НАПАДЕНИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Таджикские пограничники ищут группу боевиков, проникших из Афганистана и убивших двух лесников Талибы похитили на севере Афганистана пассажиров трех автобусов, идет операция по освобождению заложников - СМИ Боевики движения "Талибан" предприняли штурм столицы провинции - СМИ Смертник взорвал бомбу близ миграционного департамента в афганском городе Джелалабад Более 15 афганских полицейских погибли в боях с боевиками у границы с Таджикистаном На востоке Афганистана убиты 13 боевиков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]