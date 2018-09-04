Более 1,6 тыс. человек погибли в Афганистане в терактах и при нападениях боевиков в августе - СМИ

Жертвами нападений боевиков и терактов в Афганистане в августе стали 1 тыс. 641 человек, еще более 1,1 тыс. человек были ранены, сообщает во вторник афганское агентство Pajhwok.

Вместе с тем, по данным СМИ, число нападений в минувшем месяце снизилось на треть по сравнению с июлем. Нападения в августе были отмечены в 30 из 34 провинций страны.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии в противостоянии с движением "Талибан" по случаю наступающего исламского праздника жертвоприношения и призвал талибов к взаимности. Талибы не присоединились к предложенному прекращению огня.