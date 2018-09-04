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СНГ 04.09.2018 13:41

США участвуют в расследовании нападения в Таджикистане, в котором погибли четыре иностранных туриста

Специалисты из Соединенных Штатов принимают участие в расследовании нападения на иностранцев на юге Таджикистана, в котором погибли четверо иностранцев, в том числе два американца, сообщает агентство "Азия Плюс" со ссылкой на и.о. посла США в Душанбе Кевина Коверта.

"Сразу после атаки таджикская сторона приняла предложение о нашей помощи. Я не хочу вдаваться в подробности по тому, как ведется расследование, но могу сказать, что специалисты из США прибыли в Таджикистан и сотрудничают с соответствующими органами. Мы работаем с МВД, Министерством иностранных дел, Госкомитетом национальной безопасности", - сказал К.Коверт журналистам.

Американский дипломат подчеркнул важность такого сотрудничества для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

"Мы видели сообщение о том, что "Исламское Государство" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) взяло на себя ответственность за нападение, и исполнители присягнули на верность ИГИЛ еще до инцидента. Кроме того, метод атаки соответствует тем методам, за которыми стоит ИГИЛ - применение автотранспорта и холодного оружия. (...) Я думаю, важно не то, какая организация стоит за этой террористической атакой, важность заключается в нашем сотрудничестве для предотвращения подобных инцидентов в будущем", - сказал К.Коверт.

Он отметил, что самый эффективный способ сделать это - понять общины и улучшить их социальные и экономические условия жизни.

В результате атаки на иностранных туристов 29 июля в Дангаре на юге Таджикистана погибли четверо путешественников, в том числе двое граждан США, еще двое получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Власти Таджикистана заявили, что за терактом стоит запрещенная в стране Партия исламского возрождения.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, США, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]