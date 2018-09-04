Стоимость всей недвижимости в мире выросла на 6,2% в 2017 году, до $280 трлн

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире увеличилась в 2017 году на 6,2% и достигла рекордных в истории $280,6 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills Plc.
Для сравнения: мировые фондовые рынки в прошлом году выросли на 22%, золото подорожало на 13%. По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП. При этом стоимость добытого на протяжении всей человеческой истории золота равна $7,6 трлн - это лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.
Согласно отчету, самая большая доля общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($220,6 трлн). Совокупная стоимость коммерческой недвижимости составляет $33,3 млрд, еще $27,1 трлн приходится на сельскохозяйственные и лесные угодья.
Почти половина всей недвижимости в мире в стоимостном выражении (44%) расположена в США, Канаде и развитых странах Европы. Вместе с тем в этих странах проживает всего 17% населения Земли.
На Китай и Гонконг приходится 26% мировой недвижимости и 19% населения.
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России на конец 2017 года составила $2,9 трлн, при этом треть этой суммы приходится на Москву, где суммарная стоимость жилого фонда равна 870 млрд, или 52,3 трлн рублей.
Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.
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