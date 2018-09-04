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Это интересно 04.09.2018 12:55

Стоимость всей недвижимости в мире выросла на 6,2% в 2017 году, до $280 трлн

Совокупная стоимость всех объектов недвижимости в мире увеличилась в 2017 году на 6,2% и достигла рекордных в истории $280,6 трлн, говорится в исследовании британской компании Savills Plc.

Для сравнения: мировые фондовые рынки в прошлом году выросли на 22%, золото подорожало на 13%. По оценкам Savills, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП. При этом стоимость добытого на протяжении всей человеческой истории золота равна $7,6 трлн - это лишь 3,5% от совокупной стоимости жилья.

Согласно отчету, самая большая доля общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье ($220,6 трлн). Совокупная стоимость коммерческой недвижимости составляет $33,3 млрд, еще $27,1 трлн приходится на сельскохозяйственные и лесные угодья.

Почти половина всей недвижимости в мире в стоимостном выражении (44%) расположена в США, Канаде и развитых странах Европы. Вместе с тем в этих странах проживает всего 17% населения Земли.

На Китай и Гонконг приходится 26% мировой недвижимости и 19% населения.

Совокупная стоимость всей жилой недвижимости России на конец 2017 года составила $2,9 трлн, при этом треть этой суммы приходится на Москву, где суммарная стоимость жилого фонда равна 870 млрд, или 52,3 трлн рублей.

Savills, основанная в 1855 году, является одним из мировых лидеров в области недвижимости. Компания предоставляет широкий спектр услуг, включая услуги по купле-продаже и аренде недвижимости, консалтингу и управлению недвижимостью, на рынках более 60 стран мира, ее штат насчитывает 30 тыс. сотрудников. На московском рынке элитной недвижимости компания работает с 1993 года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕДВИЖИМОСТЬ, СУММА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]