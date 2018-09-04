Премьер Армении уклонился от комментариев по поводу обеспокоенности РФ ситуацией в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал комментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расследовании событий 2008 года, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента страны Роберта Кочаряна.
"Да, сегодня, действительно было жарко", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник в ответ на просьбу прокомментировать слова С.Лаврова о том, что "ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить".
Н.Пашинян во вторник участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня работника МЧС Армении.
В минувший понедельник глава МИД РФ заявил, что в Москве считают внутренним делом Армении проходящие расследования в отношении бывших армянских руководителей, но неспокойная ситуация в стране вызывает тревогу.
"Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены", - сказал С.Лавров накануне, выступая в МГИМО.
Очередная, третья по счету встреча президента РФ Владимира Путина и главы правительства Армении Н.Пашиняна, как ожидается, состоится 8 сентября в Москве, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана ждет от новых властей Армении конструктивности в переговорах по Карабаху
Начались совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз - 2018»
Unibank сократил в I полугодии обязательства перед ЦБА на 26,5%
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
SOCAR Georgia Gas увеличит в 2018г объемы поставок газа в Грузию на 29%
АПБ запретило импорт и реализацию в Азербайджане ряда медицинских препаратов
Стоимость всей недвижимости в мире выросла на 6,2% в 2017 году, до $280 трлн
Гражданин Грузии совершил ДТП на погранично-пропускном пункте в Азербайджане, погиб военнослужащий - Госпогранслужба
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Банк порадовал более ста школьников
“Bakcell”dən 16 bölgənin sakinlərinə 5Gb PULSUZ 4G interneti
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»