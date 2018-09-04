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Регион 04.09.2018 12:57

Премьер Армении уклонился от комментариев по поводу обеспокоенности РФ ситуацией в стране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал комментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о расследовании событий 2008 года, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента страны Роберта Кочаряна.

"Да, сегодня, действительно было жарко", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник в ответ на просьбу прокомментировать слова С.Лаврова о том, что "ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить".

Н.Пашинян во вторник участвовал в праздничных мероприятиях по случаю Дня работника МЧС Армении.

В минувший понедельник глава МИД РФ заявил, что в Москве считают внутренним делом Армении проходящие расследования в отношении бывших армянских руководителей, но неспокойная ситуация в стране вызывает тревогу.

"Конечно же, нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, расследуются события десятилетней давности, вы знаете факты, вы знаете о тех арестах, которые происходят. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы все эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, Конституции и были поскорее преодолены", - сказал С.Лавров накануне, выступая в МГИМО.

Очередная, третья по счету встреча президента РФ Владимира Путина и главы правительства Армении Н.Пашиняна, как ожидается, состоится 8 сентября в Москве, сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, РОССИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]