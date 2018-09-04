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СНГ 04.09.2018 13:27

Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро - СМИ

Три чемодана с драгоценностями на сумму более 500 тыс. евро украли у российской семьи на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже, сообщает во вторник радиостанция RTL.

Инцидент произошел в понедельник вечером, около 22:30. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду А1 путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четыре вооруженных грабителя в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны. Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.

RTL отмечает, что преступники явно были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе, бриллианты, на сумму более 500 тысяч евро. По данным радиостанции Europe1, общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже также была дорогая одежда.

Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев, городка в пригороде Парижа.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, РОССИЯНЕ, ОГРАБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]