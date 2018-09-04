Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро - СМИ

Три чемодана с драгоценностями на сумму более 500 тыс. евро украли у российской семьи на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже, сообщает во вторник радиостанция RTL.
Инцидент произошел в понедельник вечером, около 22:30. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду А1 путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четыре вооруженных грабителя в масках. Они заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны. Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.
RTL отмечает, что преступники явно были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе, бриллианты, на сумму более 500 тысяч евро. По данным радиостанции Europe1, общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже также была дорогая одежда.
Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев, городка в пригороде Парижа.
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