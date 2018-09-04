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Дальнее зарубежье 04.09.2018 14:05

Ким Чен Ын уже 15 дней не появлялся на публике - СМИ

Гонконг. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын уже полмесяца не появлялся на публике, передает во вторник южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что прежде Ким Чен Ын посетил с проверкой около 30 экономических объектов.

Уай-Ти-Эн напоминает, что пресса КНДР уже 15 дней не освещает деятельность главы государства, с тех пор как он 21 августа посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование, и принял участие в церемонии похорон экс-министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна.

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ОТСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]