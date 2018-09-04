АПБ запретило импорт и реализацию в Азербайджане ряда медицинских препаратов

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана запретило импорт и реализацию на территории страны ряда медицинских препаратов и биологических активных добавок (БАД) к пище.

Как отмечается в сообщении АПБ, на основании заключения, данного Центром аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана, запрещен импорт и реализация 15 наименований медицинских препаратов, которые не соответствуют стандартам безопасности и качества.

Кроме того, также был проведен анализ 50 видов продукции, которые продаются в Азербайджане как БАД. «Анализ показал, что эта продукция не может считаться биологической активной добавкой, и их реализация в Азербайджане также запрещена»,- отмечается в сообщении АПБ.

Со списком запрещенных к реализации медицинских препаратов и биологических активных добавок можно ознакомиться по ссылке: http://afsa.gov.az/az/media/news_details/102.

Б.Рустамбеков