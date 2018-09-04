Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 28° 7 Сен 21° 30°

Здравоохранение 04.09.2018 12:57

АПБ запретило импорт и реализацию в Азербайджане ряда медицинских препаратов

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана запретило импорт и реализацию на территории страны ряда медицинских препаратов и биологических активных добавок (БАД) к пище.

Как отмечается в сообщении АПБ, на основании заключения, данного Центром аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана, запрещен импорт и реализация 15 наименований медицинских препаратов, которые не соответствуют стандартам безопасности и качества.

Кроме того, также был проведен анализ 50 видов продукции, которые продаются в Азербайджане как БАД. «Анализ показал, что эта продукция не может считаться биологической активной добавкой, и их реализация в Азербайджане также запрещена»,- отмечается в сообщении АПБ.

Со списком запрещенных к реализации медицинских препаратов и биологических активных добавок можно ознакомиться по ссылке: http://afsa.gov.az/az/media/news_details/102.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПБ, ЛЕКАРСТВА, ЗАПРЕТ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]