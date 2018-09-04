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Регион 04.09.2018 13:11

Президент Армении должен доработать семилетний срок - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал абсурдом сообщения ряда СМИ о его желании назначить на должность президента республики бывшего главу государства (1991-1998 гг) Левона Тер-Петросяна.

"Давайте не говорить об абсурдных вещах. Президент Армении был избран в марте и должен оставаться на этой должности в течение семи лет", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник.

2 марта парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом.

В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет. Со вступлением в должность нового президента страна полностью перешла к парламентской форме правления.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна, пытавшегося вновь стать президентом.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]