Президент Армении должен доработать семилетний срок - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал абсурдом сообщения ряда СМИ о его желании назначить на должность президента республики бывшего главу государства (1991-1998 гг) Левона Тер-Петросяна.

"Давайте не говорить об абсурдных вещах. Президент Армении был избран в марте и должен оставаться на этой должности в течение семи лет", - сказал Н.Пашинян журналистам во вторник.

2 марта парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армена Саркисяна, который был единственным кандидатом.

В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет. Со вступлением в должность нового президента страна полностью перешла к парламентской форме правления.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна, пытавшегося вновь стать президентом.