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Регион 04.09.2018 15:13

Минобороны Украины требует до конца года дополнительные $460 млн

Дополнительная потребность Министерства обороны Украины на 2018 год составляет 13,1 млрд грн (свыше $458 млн).

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и составляет 13 110,1 млн грн", - говорится в ответе Минобороны на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В Минобороны отмечают, что при подготовке проекта госбюджета на текущий год министерство подавало бюджетный запрос на финансирование в размере 108,1 млрд грн, но в законе "О Госбюджете на 2018 год" было предусмотрено лишь 86,6 млрд грн.

Текущий курс: 1$ = 28,37 грн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ГОСБЮДЖЕТ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]