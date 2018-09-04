Минобороны Украины требует до конца года дополнительные $460 млн

Дополнительная потребность Министерства обороны Украины на 2018 год составляет 13,1 млрд грн (свыше $458 млн).

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и составляет 13 110,1 млн грн", - говорится в ответе Минобороны на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В Минобороны отмечают, что при подготовке проекта госбюджета на текущий год министерство подавало бюджетный запрос на финансирование в размере 108,1 млрд грн, но в законе "О Госбюджете на 2018 год" было предусмотрено лишь 86,6 млрд грн.

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