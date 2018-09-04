Число жертв столкновений военных группировок в Триполи возросло до 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате столкновений между вооруженными группировками в Триполи, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, среди погибших числятся гражданские лица. Ранее сообщалось о 39 жертвах столкновений.

Еще не менее 138 человек получили ранения.

Столкновения между военными группами активизировались в Триполи на прошлой неделе. В связи с этим власти Ливии объявили о введении режима чрезвычайного положения, пытаясь защитить мирных жителей, публичную и частную собственность, а также учреждения.

Миссия ООН по поддержке в Ливии осудила эти столкновения, заявив, что "подобные террористические атаки не смогут удержать ливийцев от движения в процессе укрепления национального единства и построения правового государства".

В Евросоюзе в свою очередь призвали конфликтующие стороны провести срочную посредническую встречу и немедленно прекратить военные действия.