Число жертв столкновений военных группировок в Триполи возросло до 50 человек

По меньшей мере 50 человек погибли в результате столкновений между вооруженными группировками в Триполи, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По его данным, среди погибших числятся гражданские лица. Ранее сообщалось о 39 жертвах столкновений.
Еще не менее 138 человек получили ранения.
Столкновения между военными группами активизировались в Триполи на прошлой неделе. В связи с этим власти Ливии объявили о введении режима чрезвычайного положения, пытаясь защитить мирных жителей, публичную и частную собственность, а также учреждения.
Миссия ООН по поддержке в Ливии осудила эти столкновения, заявив, что "подобные террористические атаки не смогут удержать ливийцев от движения в процессе укрепления национального единства и построения правового государства".
В Евросоюзе в свою очередь призвали конфликтующие стороны провести срочную посредническую встречу и немедленно прекратить военные действия.
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