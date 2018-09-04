17 детей пострадали в ДТП в Германии

17 детей и водитель автобуса получили легкие ранения в ДТП в Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя полиции.

ДТП произошло в городе Вегелебен (федеральная земля Саксония-Анхальт) рано утром во вторник, школьный автобус столкнулся с грузовиком. По информации СМИ, в автобусе находилось около 30 детей, все они ехали в школу. Пострадавшие доставлены в больницы городов Кведлинбург и Хальберштадт.