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Дальнее зарубежье 04.09.2018 13:42

17 детей пострадали в ДТП в Германии

17 детей и водитель автобуса получили легкие ранения в ДТП в Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на представителя полиции.

ДТП произошло в городе Вегелебен (федеральная земля Саксония-Анхальт) рано утром во вторник, школьный автобус столкнулся с грузовиком. По информации СМИ, в автобусе находилось около 30 детей, все они ехали в школу. Пострадавшие доставлены в больницы городов Кведлинбург и Хальберштадт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]