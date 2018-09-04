Лидеры РФ, Турции и Ирана сосредоточатся на встрече в Тегеране на ситуации в Идлибе - Песков

Ситуация в Идлибе станет одной из главных тем переговоров лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране в пятницу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что ситуация в Идлибе будет одним из главных вопросов на повестке дня", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что по итогам переговоров лидеры сделают заявление.

Трехсторонний саммит по Сирии президентов России, Турции и Ирана состоится 7 сентября в Тегеране.