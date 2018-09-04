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Дальнее зарубежье 04.09.2018 15:27

Лидеры РФ, Турции и Ирана сосредоточатся на встрече в Тегеране на ситуации в Идлибе - Песков

Ситуация в Идлибе станет одной из главных тем переговоров лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране в пятницу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что ситуация в Идлибе будет одним из главных вопросов на повестке дня", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что по итогам переговоров лидеры сделают заявление.

Трехсторонний саммит по Сирии президентов России, Турции и Ирана состоится 7 сентября в Тегеране.

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Тэги: РОССИЯ, "ТРОЙКА", ТЕГЕРАН, ПОВЕСТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]