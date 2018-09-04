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СНГ 04.09.2018 15:44

Экспорт является приоритетом внешней политики Белоруссии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о неизменности многовекторной внешней политики государства и подчеркивает важность экономической составляющей в ходе ее реализации.

"Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься", - сказал А.Лукашенко, принимая во вторник с докладом главу МИД Белоруссии Владимира Макея.

Президента цитирует госагентство БелТА.

А.Лукашенко подчеркнул, что приоритетом внешней политики Белоруссии является экспорт. "Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует. Экспорт - основа белорусской экономики", - сказал президент.

В свою очередь В.Макей сообщил, что за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", - сказал министр.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭКСПОРТ, ПРИОРИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]