Экспорт является приоритетом внешней политики Белоруссии - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о неизменности многовекторной внешней политики государства и подчеркивает важность экономической составляющей в ходе ее реализации.
"Если касаться нашей внешней политики, у нас тут более-менее стабильная ситуация. Что касается вообще внешнеполитических приоритетов, они определены. Нравится это кому-то или нет, многовекторность внешней политики исходит из нашего места в мире, определенного господом богом. И от этого никуда не денешься", - сказал А.Лукашенко, принимая во вторник с докладом главу МИД Белоруссии Владимира Макея.
Президента цитирует госагентство БелТА.
А.Лукашенко подчеркнул, что приоритетом внешней политики Белоруссии является экспорт. "Я уже говорил, что экономика - это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует. Экспорт - основа белорусской экономики", - сказал президент.
В свою очередь В.Макей сообщил, что за первое полугодие 2018 года экспорт вырос на 19,4%. "Идет рост на всех рынках. В зависимости от рынка - от 4% до почти 30%. Это положительные моменты. Очень активно развивается внешнеэкономическая деятельность с Китаем. У нас здесь рост на 37%. Пошла сельскохозяйственная продукция", - сказал министр.
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