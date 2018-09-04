Медведев 7 сентября встретится с премьер-министром Узбекистана Ариповым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу в Москве встретится с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено активизации сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования", - говорится в сообщении.

После переговоров состоится 19-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном под председательством Д.Медведева и А.Арипова, отмечается в сообщении.

По итогам переговоров предполагается подписание межправительственных документов.