Медведев 7 сентября встретится с премьер-министром Узбекистана Ариповым

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу в Москве встретится с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым, который будет находиться в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба российского правительства.
"Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено активизации сотрудничества в области атомной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, образования", - говорится в сообщении.
После переговоров состоится 19-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном под председательством Д.Медведева и А.Арипова, отмечается в сообщении.
По итогам переговоров предполагается подписание межправительственных документов.
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